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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,95 грн/долар

Новини » Фінанси    06.11.2018 - 13:45
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 6 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,01 грн/долар, купівлі знизився на 7 копійок 27,93 грн/долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 31,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9600 - 27,9800 грн/долар, євро 31,9079 - 31,9307 грн/євро, російський рубль 0,4236 - 0,4242 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9300    27,9500

EUR/UAH     31,8234    31,8434

RUB/UAH     0,4226       0,4234

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,95 грн/долар

Нагадаємо, 5 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 31,9144 - 31,9343 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2801,5313 гривень за 100 доларів (-11,751 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,95 грн/долар Долар подешевшав на готівковому ринку на 5 копійок, євро на 10 копійок
Теми: Курс долара
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