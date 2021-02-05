Курс долара до кінця 2024 року може перевищити 30 гривень: названо умова

До 2024 року очікується поступове зростання середнього курсу долара до гривні. За песимістичним сценарієм розвитку економіки, розробленому в уряді, на кінець курс долара перевищить позначку в 30 грн, а за оптимістичним, буде не вище 29,2 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Иосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, максимально можлива девальвація за весь цей час не перевищить 7%.

Водночас, як йдеться в прогнозі, значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливим буде економіка України для іноземних інвесторів, додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2021 рік - 28,12 грн/долар; 2022 рік - 27,96 грн/долар; 2023 рік - 28,10 грн/долар; 2024 рік - 28,10 грн/долар; 2025 рік - 28,10 грн/долар.

Нагадаємо, банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара. Протягом лютого 2021 року курс може досягти рівня 27,5 гривень/долар.