Курс долара не повинен перевищити позначку в 30 грн, - Шурма

Курс долара в Україні не повинен перевищити позначку в 30 гривень. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ростислава Шурми в ефірі передачі "Право на владу".

За його словами, коливання курсу, викликані побоюваннями військової агресії з боку Росії, є тимчасовими і не будуть надавати істотного впливу на позиції національної валюти.

"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за долар. Резервів Національного банку більш ніж достатньо для того, щоб вгамувати цю паніку", - заявив він.

Він також припустив, що протягом 2-3 місяців курс долара в Україні повернеться на свій звичайний рівень.

"Протягом двох-трьох місяців курс відкотиться на свій нормальний рівень - 27-27,5 грн за долар", - сказав він.