Курс долара у наступному році може відхилитися від прогнозу уряду. Аналітик назвав причину

Як зазначив аналітик, проект держбюджету складено відповідно до затверджених у травні цього року параметрів Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Саме за цим прогнозом передбачено середньорічний курс 28,6 грн/долар та 28,7 грн/долар на кінець 2022 року, як і ослаблення курсу гривні до 28,6 грн/долар до кінця 2021 року, додав він.

"Але такі прогнози навряд чи враховують суттєве зміцнення гривні влітку цього року, зокрема через високий рівень надходження валютної виручки від експорту, адже наразі середній курс гривні з початку року лише 27,53 грн/долар проти 28 грн/долар, передбаченого в прогнозі. Тож і наступного року ймовірно реальні рівні курсу гривня/долар можуть відрізнятися від прогнозних", - сказав аналітик.

Котович додав, що у разі міцнішої гривні зменшаться видатки бюджету за державним боргом, а також знизиться потреба в залученні нових позик.