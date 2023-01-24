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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 января

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Украина, Вторник 24 января 2023 11:11
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 января Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 января 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 43,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (39,90 - 23 января)
  • продажа - 40,55 грн (40,50 - 23 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,50 грн (42,25 - 23 января),
  • продажа - 43,60 грн (43,35 - 23 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 23 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 23 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 24 января составляет 39,7519 гривен за евро (+0,1938 грн).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 24 января

Напомним, по данным НБУ, банкиры прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 43,23 грн/доллар. Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 41,11 грн/доллар по сравнению с 42,30 грн/доллар в ноябре.

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