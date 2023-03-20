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Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 20 марта

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 10:59
Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 20 марта Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,30 грн (38,25 - 17 марта)
  • продажа - 38,95 грн (38,90 - 17 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,50 грн (40,40 - 17 марта),
  • продажа - 41,20 грн (41,10 - 17 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 17 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 17 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 20 марта составляет 38,8523 гривен за евро (+0,1353 грн).

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 20 марта

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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