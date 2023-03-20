Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 20 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,30 грн (38,25 - 17 марта)
- продажа - 38,95 грн (38,90 - 17 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,50 грн (40,40 - 17 марта),
- продажа - 41,20 грн (41,10 - 17 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 17 марта),
- продажа - 8,80 грн (8,80 - 17 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 20 марта составляет 38,8523 гривен за евро (+0,1353 грн).
Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.
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