Курс доллара растет пятый день подряд

Официальный курс на 16 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3171 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7959 гривен за 1 евро (0,3364 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,31-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Прогноз курса

Девальвационные ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

По информации НБУ, в сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за август (43,36 грн/доллар).