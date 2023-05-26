Курс доллара растет, евро - снижается: что происходит на валютном рынке Украины

Курс доллара в обменных пунктах Украины за неделю существенно не изменился. Евро подешевел, что связано с ситуацией на мировых финансовых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине в продаже по состоянию на утро 26 мая составляет 37,65 гривен За неделю курс вырос на 5 копеек. Курс евро упал на 25 копеек до 40,85 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 40,15 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара меняется с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 26 мая составляет 39,2436 гривен за евро (-0,1664 гривен).

Рост курса доллара по отношению к евро

Доллар находится вблизи двухмесячного максимума по отношению к основным валютам на фоне ожиданий, что процентные ставки в США могут оставаться высокими.

Переговоры о потолке долга между президентом США Джо Байденом и ведущим республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти оказали влияние на настроения рынка. Новости о том, что они приближаются к сделке, помогли приостановить рост курса доллара.

Курс евро/доллар 26 мая находится у двухмесячного минимума в 1,0708. На единую валюту также повлияло подтверждение того, что в начале 2023 года крупнейшая экономика Европы Германия впала в рецессию.