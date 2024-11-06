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Курс доллара растет четвертый день подряд и приблизился к максимуму

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и приблизился к историческому максимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4562  гривен за 1 доллар (+0,0187 грн).

Выше курс был 22 июля - 41,4912 грн/доллар (исторический максимум).

bank.gov.ua

Евро резко подешевел на мировом рынке после победы Дональда Трампа на выборах в США. Официальный курс евро составит 44,3374 гривен за 1 евро (-0,8129 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,38-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек 41,70 гривен.

Победа Трампа и курс доллара

Дальнейшая финансовая стабильность Украины во многом зависит от выборов в Соединенных Штатах, отметил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к сокращению помощи Украине.

"Политика Штатов будет внутренне ориентированной, поэтому он (Трамп, - ред.) может уменьшить присутствие в Европе и призвать страны-участницы ЕС самостоятельно поддерживать Украину", - сказал он.

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