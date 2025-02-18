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Курс доллара снова пошел вверх

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5705 гривен за 1 доллар (+0,0151 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4661 гривен за 1 евро (-0,0507 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно спокойной и достаточно прогнозируемой.

Он заявил, что особенностью рынка станет сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка почти до нуля с проекцией к тому, что наличные курсы вскоре могут быть даже ниже межбанковских

По его мнению, это станет свидетельством не только курсовой стабильности, но и баланса между спросом и предложением, вызванную положительными экономическими обстоятельствами.

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