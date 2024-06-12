Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд

Официальный курс на 13 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4441 гривен за 1 доллар (-0,0737 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,532 гривен за 1 евро (+0,0726 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,49-40,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, повышенный спрос на валюту привел к росту курса доллара. Также выросла разница между наличным и официальным курсами, однако она находилась в приемлемых пределах, не превышая 1,4%.