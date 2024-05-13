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Курс доллара снизился после трехдневного роста

Фото: курс доллара упал на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6196 гривен за 1 доллар (-0,1010 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,7495 гривен за 1 евро (-0,0653 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 39,66-39,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился -39,95 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, можно выделить два возможных сценария дальнейшей девальвации гривны.

При первом сценарии в мае официальный курс достигнет 40 грн/доллар.

При втором сценарии валютные колебания будут в пределах 39-40 грн/доллар. Однако в июне девальвация будет на уровне апреля - до 1-1,3%.

 

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