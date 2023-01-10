Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 10 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 10 января составляет 39,0827 гривен за евро (+0,7094 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по данным НБУ, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 грн/доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.