Курс доллара впервые превысил отметку 42 гривны

Официальный курс на 31 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 42,039 гривен за 1 доллар (+0,0987 грн).

Предыдущий максимум был 24 декабря - 41,9910 грн/доллар.

С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9266 гривен за 1 евро (+0,1787 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 42,06-42,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,40 гривен.

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют рост курса доллара в 2025 году еще примерно на 10%. При этом, скорее всего, значительной девальвации следует ждать во второй половине года, когда инфляция пойдет на спад. Тогда НБУ будет более свободен в курсообразовании. Пока же НБУ вынужден сдерживать инфляцию с помощью курса, который с начала войны вернул себе роль ценового якоря.