Курс доллара упал в конце недели: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 29 сентября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,10 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 40,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 29 сентября составляет 38,5543 гривен за евро (+0,0037 гривен).

Колебания курса

Напомним, в начале сентября курс доллара упал ниже уровня 38 гривен за доллар. Это произошло после того, как в конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен за доллар. Однако затем курс снова поднялся до уровня 38,60 гривен. В конце месяца доллар снова начал дешеветь.

Национальный банк Украины дал разъяснение, когда планируется переход от фиксированного официального курса к плавающему. Согласно документу о переходе к плавающему курсообразованию или "отпусканию" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет.

Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости. В такой режим, в отличие от плавающего курса, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться, говорится в сообщении.

При этом НБУ будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного укрепления.