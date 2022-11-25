Курс доллара упал к концу недели: столько стоит валюта в Украине 25 ноября

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,30 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 ноября составляет 38,0716 гривен за евро (+0,3255 грн).
Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.
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