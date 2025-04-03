Курс доллара в Украине: как повлияют новые тарифы Трампа

"Сейчас курс гривны в Украине определяет не только торговый баланс, но и объем поддержки от международных партнеров", - сказал он.

По его словам, по данным МВФ в 2025 году Украина получит 57 млрд долларов финансирования, а на сегодня с начала года уже поступило 13 млрд долларов.

"Сейчас мы наблюдаем ослабление курса доллара США к евро (важная для нашего платежного баланса валюта). К тому же НБУ повысил процентные ставки, что поддерживает украинскую национальную валюту. Поэтому курс гривны к доллару США в ближайшее время скорее всего будет сохранять стабильность", - отметил он.

Глинский напомнил, что украинский экспорт в США небольшой: менее 1 млрд долларов, или около 2% товарного экспорта. Украина экспортирует в США либо продукцию, рынки которой высококонкурентные (чугун, металлические трубы), либо имеют низкую эластичность по цене (мед, соки, специализированные типы металлических труб).

"В первом случае нам на руку сыграет то, что для многих конкурентов ставки пошлины будут еще выше чем "украинские" 10%, во втором случае - выше пошлина просто возьмет на себя американский потребитель из-за повышения цен. Поэтому прямой угрозы для экспорта нет", - сказал он.

Что касается косвенных эффектов, то они безусловно будут, считает банковский эксперт. Перед нами открывается большой мир одновременно и угроз, и возможностей: надо будет искать способ занять те ниши, которые открывают вытесненные с одних рынков товары, и одновременно бороться против усиленной конкуренции с товарами, которые вытеснили в других местах. Это глобальный вызов для большинства украинских экспортеров", - констатировал Глинский.