Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года

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Экономическое прогнозирование в условиях неопределенности войны кажется делом не слишком надежным. РБК-Украина попыталось внести долю определенности в видение нашего будущего на ближайшие полгода, собрав эксклюзивные и публичные ожидания экспертов, а также прогнозы Национального банка.

Что будет с курсом гривны, ценами и доходами населения

НБУ традиционно не дает курсовые прогнозы. В то же время сохранение устойчивости валютного рынка остается задачей регулятора. Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году (несмотря на ожидаемое ускорение) с дальнейшим ее снижением до 5%.

Накопление значительного уровня резервов, позитивные сдвиги в сохранении финансовой поддержки США и успешное прохождение четвертого пересмотра программы с МВФ, политическое заявление стран G7 о выделении Украине средств под залог обездвиженных активов РФ, подписание кредитного соглашения к Ukraine Facility усиливают возможности НБУ обеспечивать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

НБУ и дальше будет покрывать структурную нехватку валюты на рынке, чтобы обеспечивать колебания курса в обе стороны: не только в сторону девальвации, но и в сторону ревальвации.

Согласно прогнозу замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, курс останется в предполагаемом диапазоне. Достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и позволит покрывать отрицательное сальдо внешней торговли. Оптимистические прогнозы по урожаю плюс ожидаемые положительные тренды в транспортировке товаров по Черному морю позволят увеличить экспорт во втором полугодии, что улучшит предложение на валютном рынке, и традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.

Положительная тенденция последних месяцев – умеренная и контролируемая девальвация гривны. Она необходима для того, чтобы снизить очень высокий дефицит внешней торговли, объясняет глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он прогнозирует курс на конец года на уровне 42,3 грн/доллар.

Экспертные* ожидания курса гривны к доллару на конец 2024 года

Источник: ces.org.ua

* - прогноз сформирован Центром экономической стратегии на основе расчетов ряда украинских и зарубежных неправительственных аналитических команд, а именно: Института экономических исследований и политических консультаций, инвесткомпании Dragon Capital, Forbes Ukraine, группы ICU, инвесткомпании Concorde Capital, Венского института экономических исследований, Oxford Economics

НБУ прогнозирует, что во втором полугодии инфляция ускорится. На то есть объективные причины: давление на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно более низкие урожаи в этом году, перенос роста зарплат на цены и увеличение тарифов на электроэнергию. В то же время, политика Нацбанка и мораторий на повышение большинства жилищно-коммунальных тарифов будут ограничивать рост цен.

Апрельский макропрогноз НБУ предполагал рост инфляции до 8,2% по итогам года. С момента его утверждения появились новые проинфляционные и дезинфляционные риски. Например, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов может повлиять на инфляционные процессы. С другой стороны, могут реализоваться положительные сценарии – например, решение G7 о новом инструменте финансирования Украины на основе обездвиженных российских активов.

По прогнозу Ярослава Жалило, рост цен может ускориться из-за дополнительных затрат в связи с необходимостью усиления энергетической устойчивости бизнеса. Добавляется также эффект повышения тарифов на электроэнергию и производные повышения - на воду, не исключено, что и на услуги централизованного теплоснабжения. При ограниченной покупательной способности рост регулируемых цен будет ограничивать возможность увеличения цен в рыночном сегменте.

Виталий Ваврищук из ICU напоминает, что положительным сюрпризом в первом квартале 2024 года стало резкое замедление годовой инфляции. Но к концу года инфляция может вырасти до 6,4%. Низкая инфляция в сочетании со стабильностью валютного рынка означает, что существует потенциал для понижения процентных ставок по кредитам и депозитам.

В НБУ констатируют: экономика восстанавливается, бизнес активизирует поиск новых работников. Количество вакансий на сайтах поиска работы стремительно растет с начала года, в то же время количество резюме несколько уменьшилось. В некоторых областях на одну открытую вакансию приходится в среднем менее одного резюме. Согласно опросам бизнеса остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, в сфере логистики и розничной торговли.

Найти квалифицированных работников становится все труднее из-за последствий войны, прежде всего миграции и мобилизации. Часто опыт, навыки и запросы кандидатов не отвечают вакантным должностям. В результате конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес повышает зарплату.

Из-за войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долгое время. На этапе восстановления страны бизнес будет еще более активно конкурировать за новых работников. В результате безработица будет снижаться (с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 году и 10,6% в 2026 году), а зарплаты будут расти и уже в 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень.

По прогнозу Ярослава Жалило, дальнейшая динамика доходов населения будет умеренной, а дифференциация зарплат будет расти. Как следствие – покупательная способность будет стагнировать, а при медленном возобновлении экономической активности (например, из-за распространения отключений электричества) – может уменьшаться.

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Президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики (2019-2020) Тимофей Милованов констатирует: рынок труда демонстрирует признаки постепенного обновления, но все еще далек от довоенных показателей. Количество новых вакансий стабилизировалось на уровне около 90% от среднего показателя 2021 года, а уровень безработицы, хотя и снижается, остается высоким – 15,3% в мае 2024 года. Ожидается, что в течение следующих шести месяцев этот показатель может снизиться до 14–14,5%.

Доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 составляет 20,5 тыс. грн, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22-23 тыс. грн. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хотя и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы. Об экономических трудностях говорит и то, что 17,4% населения вынуждены экономить на еде.

По прогнозу исполнительного директора, руководителя Центра исследований современного общества Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, нехватка персонала на рынке труда будет сохраняться и, вероятно, будет усиливаться. На сегодняшний день это еще не драматичная проблема для бизнеса и государства, поскольку сократилась и сама экономика. Но со временем, если экономика начнет расти более быстрыми темпами, дефицит персонала может стать ощутимой проблемой. К слову, уменьшение экономики может повлечь за собой снижение ее инновационности.

Несмотря ни на что настроения бизнеса до конца года – на удивление положительные. Руководители предприятий планируют расти и увеличивать производство. Да, темпы роста, возможно, будут сокращаться, но это будет рост.

Что будет с налогами и бизнесом

Украина готовится к изменениям в налоговой системе из-за необходимости дополнительного финансирования военных нужд. Правительство планирует увеличить военный сбор с 1,5% до 5%, распространив его на ФЛП, и повысить НДС на 2-3%. Эти изменения могут принести бюджету до 200 млрд грн в год (2,5-2,7% ВВП), но этого недостаточно для покрытия военных расходов, оцениваемых в 400-500 млрд грн. Ожидается, что новые ставки налогов будут работать не раньше сентября 2024 года.

Повышение налогов является частью обязательств Украины перед международными партнерами в рамках плана Ukraine Facility, который может обеспечить финансирование в 3 млрд долларов от ЕС, США и МВФ. Это особенно важно, учитывая прогнозируемое уменьшение международной финпомощи Украине в 2025 году, отмечает Милованов. Параллельно планируется реформа налоговых и таможенных органов для ограничения их вмешательства в деятельность бизнеса и возобновления доверия налогоплательщиков.

Украина стоит перед сложным выбором между необходимостью увеличения поступлений в бюджет и риском чрезмерного налогового давления на экономику, которая все еще восстанавливается от последствий войны. Альтернативой повышению налогов является эмиссия гривні, но это рассматривается как крайняя мера из-за риска ускорения инфляции и девальвации.

Бизнес продемонстрировал высокую адаптивность и будет продолжать работу. В структуре движителей экономической динамики вероятно уменьшение доли внутреннего потребления и усиление экспортного фактора, расходов сектора государственного управления на военные закупки и инвестиций на восстановление. Это повлияет на изменения в экономике – увеличение доли ОПК, производства стройматериалов и строительства. Розничный сегмент и сфера услуг могут сократиться, прогнозирует Ярослав Жалило. Этому будет способствовать распределение ресурсов между секторами: энергетических и человеческих.

Наибольшим препятствием для ведения бизнеса в Украине остается физическая опасность из-за войны, констатирует Оксана Кузякив. Однако, как ни странно, на фоне такой опасности ухудшения деловых настроений не наблюдается. Бизнес, очевидно, адаптировался к рискам войны.

Лучше всего чувствует себя средний и большой бизнес. Малому и микробизнесу приходится труднее, но и здесь есть положительные ожидания.

Что будет с валютными ограничениями и поступлениями валюты в Украину

В НБУ отмечают, что валютная либерализация остается одним из приоритетов регулятора. Внедрение валютных ограничений и фиксация обменного курса в начале полномасштабной войны были важными решениями, которые позволили предотвратить панику и сохранить бесперебойную работу финансовой системы. В то же время такие мероприятия эффективны на коротком промежутке времени. Именно поэтому НБУ постоянно подчеркивал, что эти решения временные.

В прошлом году вместе с экспертами МВФ была разработана Стратегия смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Стратегия содержит Дорожную карту смягчения ограничений, состоящую из трех этапов. Сейчас большинство шагов первого этапа смягчения ограничений выполнено: множественность курсов – минимизирована, возможности для торговых операций бизнеса – увеличены, возможность погашать новые кредиты и частично репатриировать новые дивиденды обеспечена. В то же время некоторые операции можно осуществлять только в пределах лимитов. Следовательно, реализация первого этапа еще продолжается.

Параллельно начата реализация второго этапа валютной либерализации. В частности, регулятор предусмотрел возможности для бизнеса частично обслуживать "старые" кредиты, полученные от нерезидентов, а также переводить средства за границу в рамках платежей лизинга/аренды.

В НБУ отмечают, что дальнейшие либерализационные шаги учитывают этапность, определенную Дорожной картой смягчения валютных ограничений.

По мнению Ярослава Жалило, запущенный НБУ тренд валютной либерализации остановить достаточно тяжело, поскольку он завязан на обязательства перед МВФ. Улучшение ситуации с внешними поступлениями позволит поддерживать нужный уровень интервенций для стабилизации курса даже в условиях повышения спроса на валюту из-за либерализации.

Валютные поступления в Украину в обозримой перспективе ожидаются нестабильными, но с положительными краткосрочными прогнозами, прогнозирует Тимофей Милованов. После резкого падения объема иностранной помощи до 20 млн долларов в мае 2024 года, что стало самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения, ситуация существенно улучшилась. Поступление в Украину транша от ЕС в размере 1,9 млрд евро и ожидания в ближайшее время 2,2 млрд долларов от МВФ должны временно стабилизировать финансовое положение страны.

Однако общая картина остается сложной. Потребность Украины во внешнем финансировании на 2024 год составляет 38 млрд долларов, из которых на конец мая было получено лишь 11,8 млрд. Это указывает на необходимость постоянной и существенной поддержки от международных партнеров.

В долгосрочной перспективе можно ожидать изменения в структуре валютных поступлений. Вероятное уменьшение объемов грантовой помощи и увеличение доли кредитов может привести к росту долгового бремени.

Поступление международной помощи остается ключевым фактором, на котором держится макроэкономическая стабильность, говорит Виталий Ваврищук. После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и полностью нивелировать риски на валютном рынке.

Ярослав Жалило констатирует, что финансирование дефицита поступлениями от партнеров в текущем году обеспечено. Благодаря решениям по использованию доходов от арестованных российских активов формируется финансовая подушка и на 2025 год. Зато средства от заробитчан продолжат тренд на уменьшение из-за выезда за границу семей, которые были получателями. Теперь приток по этой статье происходит благодаря поступлению волонтерской помощи, она тоже вряд ли будет расти. Наверное, уменьшится отток средств на оплату расходов с карточных счетов украинцев за рубежом – в результате уточнения целесообразности социальных выплат и уменьшения возможностей работать дистанционно за рубежом. Хотя можно допустить увеличение перечислений семьям со стороны военнослужащих, численность которых и доходы увеличиваются.

В НБУ отмечают, что ситуация с внешним финансированием пока выглядит существенно лучше по сравнению с апрелем, в частности, учитывая успешный четвертый пересмотр программы с МВФ и утверждение политического заявления стран G7 о выделении Украине 50 млрд евро под залог обездвиженных активов РФ.

Подписание кредитного соглашения к Ukraine Facility позволит привлечь в 2024-2027 годах до 27 млрд евро для поддержки государственного бюджета из общего объема в 50 млрд евро этого инструмента ЕС.

НБУ ожидает, что в текущем году Украина получит около 38 млрд долларов от международных партнеров. По состоянию на 24 июня получено около 11,9 млрд долларов. Международные резервы по итогам 2024 прогнозируются на уровне 42-43 млрд долларов.

Международная финансовая помощь Украине, млрд дол.

Источник: НБУ, Минфин, данные из открытым источникам, предположения НБУ

Что будет с бюджетным дефицитом

Проблем с финансированием расходов пока не ожидается, прогнозирует Ярослав Жалило. Тем более что "девальвационный налог" улучшил возможности финансирования расходов средствами внешней помощи. Пересмотр расходной части, вероятно, будет нужен из-за дополнительных расходов на оборону. Однако в случае позитивного развития ситуации в экономике это можно будет сделать, удержав установленный размер дефицита бюджета, который по итогам года еще может быть недовыполнен.

Что будет с реальным сектором

Пока неплохие показатели демонстрирует агросектор, констатирует Жалило. В то же время удорожание и усложнение доступа к энергии может привести к уменьшению производства в осенне-зимний период – в животноводстве, тепличном хозяйстве и т.д. Будет расти строительство, производство в ОПК и сопутствующих секторах для нужд Сил обороны. Энергоемкие сектора – металлургия, химия – окажутся в сложном положении. Однако их производство уже сильно упало из-за влияния войны.

Два месяца подряд наблюдается определенное оживление в области производства строительных материалов, говорит Оксана Кузякив. Дальнейшая тенденция будет зависеть от политики государства и коммунальных властей на местах. Пока речь не идет об инвестиционном строительстве, а прежде всего - о восстановлении за государственные средства.

Неплохо чувствует себя текстильная отрасль.

Можно ожидать, что в дальнейшем будут приоритетно развиваться отрасли, ориентированные на внутренний спрос, например пищевая промышленность.

Вместе с тем неопределенность из-за ситуации в энергетике продолжит негативно влиять на бизнес. Больше всего будет страдать средний бизнес.

Ожидается значительный рост и диверсификация военного производства, прогнозирует Милованов. Планируются существенные инвестиции в отрасль: в 2024 году Украина намерена потратить около 1,4 млрд долларов на приобретение и разработку оружия внутри страны, что в 20 раз превышает довоенные показатели. Финансирование исследований и разработок вырастет в 8 раз – до 1,3 миллиарда долларов.

Ожидается расширение сотрудничества с международными партнерами. Уже создано пять совместных оборонных предприятий с западными оружейными производителями, и планируется увеличить это количество до десятков. Такие компании как Rheinmetall и Baykar строят заводы в Украине, а другие западные производители рассматривают подобные соглашения. Это будет способствовать трансферу технологий и модернизации производства.

Украина стремится не только увеличить объем производства, но и осваивать новые типы вооружений, в частности, боеприпасы стандартов НАТО. Хотя есть определенные ограничения, связанные с доступом к сырью и технологиям, эксперты прогнозируют потенциальный бум внутреннего производства оружия. В перспективе это может превратить Украину в важного поставщика вооружений для стран НАТО, особенно учитывая уникальный боевой опыт, полученный во время войны.

Экспорт товаров в 2024 году несколько выше прогноза благодаря большим объемам отгрузок зерновых и масла в условиях высокого спроса со стороны Китая и Индии. Ожидается, что в 2024 году экспорт товаров вырастет на 16% до 40,2 млрд долларов, прежде всего благодаря увеличению поставок руды и металлов на фоне налаживания логистических путей.

Импорт товаров, как и экспорт, превысил ожидаемые значения в первую очередь из-за более высокого спроса на продукцию машиностроения. Среди других причин это обуславливалось обстрелами энергетической инфраструктуры. Ожидается, что в 2024 году импорт товаров вырастет на 8% до 68,3 млрд долларов. Такой рост произойдет по широкой номенклатуре товаров в результате повышения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Что будет с инвестициями и страхованием военных рисков

Украина активно работает над созданием благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций. Ключевым инструментом в этом направлении является Ukraine Investment Framework в рамках программы Ukraine Facility от ЕС с бюджетом 9,3 млрд евро. Эта инициатива демонстрирует серьезность намерений страны по привлечению иностранного капитала, говорит Милованов.

Ожидается, что в ближайшее время будут внедрены новые механизмы поддержки инвесторов, включая гранты, понижение процентных ставок и специальные программы для критической инфраструктуры и деоккупированных регионов. Особое внимание будет уделено проектному финансированию, поддержке стартапов и расширению возможностей для средних по размеру инвестиционных проектов.

Несмотря на текущие вызовы, связанные с войной, перспективы привлечения иностранных инвестиций в Украину выглядят обнадеживающе.

Динамика прямых иностранных инвестиций будет существенно зависеть от ситуации с безопасностью в Украине, констатирует Ярослав Жалило. Однако заинтересованность инвесторов будет расти, и прежде всего – в оборонной промышленности, проектах восстановления, энергетическом машиностроении, производстве. Потенциально интересны для инвестирования - хранение и переработка агросырья.

Дальнейшее развитие страхования возможно путем расширения международных программ страхования. Возможности Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков инвесторов в текущем году ограничены бюджетным финансированием агентства.

Что будет с банками, кредитами, депозитами и ОВГЗ

В НБУ уверяют: банки в Украине сохраняют финансовую устойчивость и доверие клиентов, увеличивают кредитование бизнеса и населения и все активнее вовлекаются в финансирование дефицита бюджета. Хотя пространство для снижения рыночных ставок сохраняется, в дальнейшем этот тренд будет замедляться.

Устойчивая доходность способствует наращиванию капитала банками. Ключевые свойственные банковской деятельности риски остаются умеренными, а запас капитала и ликвидности гарантируют непрерывность работы банковской системы даже в условиях затяжной войны.

Кредитование не прекращалось с первых дней большой войны, и в последний год кредитный портфель растет. Условия кредитования улучшаются, в том числе дешевеют ссуды: за год ставка по новым кредитам для бизнеса снизилась почти на 4 п.п. – до около 16%. Улучшается качество кредитного портфеля.

Банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.

Несмотря на положительные тенденции, банки еще полноценно не приспособили кредитование к условиям военной экономики. В то же время спрос на кредиты подавлен, поскольку из-за более высокой интенсивности боевых действий, разрушения энергетической инфраструктуры и нехватки кадров ожидания бизнеса ухудшились.

Значительная потребность во внутренних заимствованиях будет сохраняться, а проинфляционные тренды будут побуждать НБУ и дальше поддерживать пирамиду депозитных сертификатов, уверен Жалило. Это обеспечит хороший уровень доходов банковской системы, но сохранит низкую заинтересованность банков в кредитовании экономики. Попытки НБУ ограничить масштаб программы "5-7-9" могут оказаться удачными, однако синхронного увеличения рыночного кредитования ожидать не стоит.

Принимая июньское решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 13% НБУ учел, что номинальные ставки банков по депозитам также продолжат снижаться. Регулятор рассчитывает, что ставки по срочным гривневым депозитам и ОВГЗ будут и дальше перекрывать инфляцию. А, значит, население сможет защитить свои сбережения от инфляционного обесценивания.

В свете возможного ускорения инфляции НБУ вряд ли пойдет на заметное понижение учетной ставки, отмечает Жалило. Это будет поддерживать достаточно высокие ставки доходности по ценным бумагам, а также высокую стоимость кредитов, что может сдержать тренд по снижению депозитных процентов.

Виталий Ваврищук ожидает, что до конца года НБУ пересмотрит учетную ставку до 11,5–12%. Доходность ОВГЗ также отреагирует и может стать ниже 14% по годовым бумагам в конце года.

Что будет с государственным долгом и выплатами по нему

Украина стоит перед сложной задачей реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов. Действующее соглашение о приостановлении выплат по долгу истекает в августе 2024-го, и без новой договоренности страна рискует оказаться на грани дефолта, констатирует Тимофей Милованов. Ситуация усложняется необходимостью балансировать между требованиями МВФ по реструктуризации долга и сохранением доступа к международным рынкам капитала. Двусторонние союзники, включая G7, оказывают значительную финансовую поддержку, но не желают, чтобы эти средства использовались для выплаты долгов частным кредиторам.

Будущее госдолга будет зависеть от результатов переговоров с кредиторами, дальнейшей международной поддержки и способности страны восстановить экономику в условиях продолжающегося конфликта. Эта ситуация будет иметь долгосрочные последствия для финансовой репутации в Украине и ее способности привлекать инвестиции в будущем. Владельцы облигаций, однако, оптимистично настроены по поводу финансовой стабилизации в Украине, ссылаясь на увеличение иностранной помощи и рекордно высокие валютные резервы.

Как планируют финансировать дефицит госбюджета, млрд грн

Источник: Госказначейство, расчеты НБУ (Серая заливка – внешние привлечения, грантовые средства и другое финансирование)

Что будет с экономическими реформами и как это повлияет на каждого украинца

Экономические реформы в Украине будут продолжаться по нескольким ключевым направлениям, ожидает Милованов. В сфере управления госсобственностью необходимо значительное сокращение количества государственных предприятий - с более чем 3 тысячи до примерно 100 - из-за приватизации и ликвидации. На стратегических госпредприятиях будут внедряться принципы корпоративного управления по стандартам ОЭСР, включая создание независимых наблюдательных советов.

Развитие предпринимательства предполагает расширение финансовой поддержки бизнеса через программы микрогрантов и "Доступные кредиты 5-7-9%". Планируется обеспечить доступ украинских предпринимателей к европейским инструментам поддержки бизнеса и продолжить цифровизацию административных услуг. На рынке труда ожидается запуск полноценной системы компенсаций работодателям за трудоустройство уязвимых категорий населения с целью трудоустройства 60 тысяч человек.

В сфере публичных закупок продолжится гармонизация законодательства с требованиями ЕС и развитие системы электронных закупок. Реформа правовой охраны интеллектуальной собственности предполагает дальнейшую адаптацию законодательства к стандартам ЕС, перезагрузку работы Национального органа интеллектуальной собственности и запуск новых механизмов регулирования в области авторского права.

Украинцы демонстрируют высокую адаптивность к вызовам войны. Поэтому ухудшение потребительских настроений и ожиданий не должно быть значительным, надеется Ярослав Жалило. Как это уже было год назад, "дно" ожиданий может прийтись на сентябрь-октябрь. Реальные доходы большинства населения не растут, а покупательная способность будет в стагнации. Это может ухудшить качество жизни рядовых украинцев. Впрочем, должное функционирование системы выплат бюджетникам и социальных выплат, а также "расхождение" по экономике денежных выплат военным будет ограничивать негативные тренды в благосостоянии.

При подготовке материала использованы публичные прогнозы Центра экономической стратегии, а также эксклюзивные комментарии экспертов Национального банка, заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, президента Киевской школы экономики, экс-министра развития экономики Тимофея Милованова, исполнительного директора, руководителя Центра исследований современного общества Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука.