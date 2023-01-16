ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что послужило причиной

Новина українською →
Лондон, Понедельник 16 января 2023 11:56
Курс доллара к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что послужило причиной Фото: доллар дешевеет по отношению к мировым валютам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индекс доллара США по отношению к корзине валют упал до семимесячного минимума 101,77. В понедельник, 16 января продолжалась распродажа прошлой недели после того, как потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В связи с тем, что инфляция в крупнейшей экономике мира демонстрирует признаки охлаждения, инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС приближается к концу своего цикла повышения ставок и что ставки не будут такими высокими, как опасались ранее.

"Подтверждение замедления ценового давления вселяет надежду на дальнейшее падение индекса потребительских цен в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики OCBC.

Агрессивное повышение процентной ставки ФРС стало мощным фактором роста доллара на 8% в прошлом году.

Японская иена в понедельник выросла до семимесячного пика в 127,215 за доллар. Евро достиг нового девятимесячного максимума 1,0874 за доллар. Британский фунт достиг месячного пика 1,2288 за доллар.

Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником (Днем свободы вероисповедания), что делает торги менее активными.

Напомним, индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине валют, в 2022 году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ