Курс доллара к мировым валютам в 2022 году показал рекордный рост за 7 лет: в чем причины

Индекс доллара США, который измеряет доллар США по отношению к корзине валют, в этом году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года. В пятницу, 30 декабря, индекс находился на уровне 103,99.

ФРС повысила ставки в общей сложности на 425 базисных пунктов с марта, чтобы обуздать растущую инфляцию, что удерживало курс доллара на протяжении большей части года.

Но ожидания того, что центральному банку, возможно, не придется повышать ставки так высоко, как опасались ранее, привели к тому, что ситуация развернулась. Индекс доллара США упал более чем на 7% в этом квартале.

Мягкая позиция Банка Японии привела к тому, что иене с начала года он упала более чем на 13%, что является худшим показателем с 2013 года, до 132,47 за доллар. Но неожиданное изменение на прошлой неделе контроля над доходностью облигаций Банка Японии заставило инвесторов сделать ставку на то, что центральный банк может вскоре полностью отказаться от своей противоречивой политики, что спровоцирует восстановление хрупкой валюты.

Евро за год упал более чем на 6% до 1,0656 доллара под давлением сочетания слабого роста в еврозоне, войны России против Украины и позиции ФРС. Единая валюта опустилась ниже паритета по отношению к доллару в начале этого года впервые почти за два десятилетия.

Фунт стерлингов стоит 1,2053 доллара, завершая бурный год, полный политической драмы, падением почти на 11%, худшим с 2016 года.

Политики из Европейского центрального банка и Банка Англии просигнализировали о дальнейшем повышении ставок в следующем году в попытке укротить инфляцию даже с риском нанести ущерб их экономике.

"ЕЦБ и Банк Англии, вынужденные более агрессивно ужесточать политику на фоне постоянных потрясений, почти наверняка приведут Европу к довольно глубокой рецессии", - сказал Вишну Варатан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank.

Австралийский доллар за год упал почти на 7% до 0,6778 доллара. Новозеландский доллар начала года упал более чем на 7%, что стало худшим показателем с 2015 года, до 0,6330 доллара.

Обе валюты, часто используемые в качестве ликвидных заменителей китайского юаня, скорее всего, будут зависеть от того, как будет проходить открытие Китая.

Разворот Китая в его жесткой политике "нулевого COVID" в этом месяце привел к тому, что его система здравоохранения пытается справиться с волной инфекций, а страны вводят ограничения для путешественников из Китая.

Офшорный юань упал почти на 9% в годовом исчислении до 6,9701 за доллар, что является его худшим годовым показателем с тех пор, как такие данные впервые стали доступны в 2011 году.

"В 2023 году основное внимание будет сосредоточено на росте. С одной стороны, глобальный рост замедляется… но, с другой стороны, открытие Китая вселяет надежду", - сказал Кристофер Вонг, валютный стратег OCBC.