Курс доллара повышается: сколько стоит валюта в Украине 22 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 декабря 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 42,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 декабря составляет 38,8706 гривен за евро (+0,0585 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по прогнозу аналитиков, НБУ держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар в течение полугода. Затем возможна девальвация на 10-15%.

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