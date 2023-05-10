Курс доллара перешел к росту: сколько стоит валюта в Украине 10 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 мая 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 мая составляет 40,0883 гривен за евро (-0,2597 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

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