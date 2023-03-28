Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 28 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 марта составляет 39,3899 гривен за евро (+0,0823 грн).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ на 30% увеличил продажу из резервов до 495 млн долларов.
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