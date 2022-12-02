Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 2 декабря

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 декабря составляет 38,205 гривен за евро (+0,2852 грн).

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.

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