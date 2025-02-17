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Курс доллара падает второй день подряд

Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5554 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5168 гривен за 1 евро (-0,0739 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. 

По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар.

Банкиры ожидают, что куру доллара поднимется до 45,31 гривен. 

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