Курс доллара падает второй день после исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8623 гривен за 1 доллар (-0,1252 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,5159 гривен за 1 евро (-0,1175 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,82-41,87 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 42,25 гривен.
Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ сообщили планах сохранить режим управляемой гибкости обменного курса.
В разделе "Денежно-кредитная и валютная политика", за который отвечает Национальный банк Украины, говорится, что курс доллара будет зависеть от ситуации на рынке.
Уровень обменного курса "будет определяться превалирующими рыночными условиями", говорится в письме.