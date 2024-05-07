Курс доллара падает четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,2966 гривен за 1 доллар (-0,0595 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,3087 гривен за 1 евро (-0,0896 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс не изменился - 39,28-39,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,80 грн/доллар.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, после введения НБУ режима "управляемой гибкости" после снижения курса сразу наступает период роста и наоборот.
При этом он считает, что незначительная девальвация не является проблемой для рынка.
По данным НБУ, с начала 2024 года курс на наличном рынке вырос на 1,80 гривен до 39,64 грн/доллар.