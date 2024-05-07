Курс доллара падает четвертый день подряд

Официальный курс на 8 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,2966 гривен за 1 доллар (-0,0595 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3087 гривен за 1 евро (-0,0896 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 39,28-39,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, после введения НБУ режима "управляемой гибкости" после снижения курса сразу наступает период роста и наоборот.

При этом он считает, что незначительная девальвация не является проблемой для рынка.