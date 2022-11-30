Курс доллара к основным валютам продемонстрировал наибольшие месячные потери с 2010 года

Евро вырос на 0,4% до 1,0366 доллара. По отношению к фунту стерлингов доллар упал на 0,1% до 86,30 пенсов.

Инфляция в еврозоне в ноябре продемонстрировала первое месячное замедление с июня прошлого года, поскольку потребительские цены выросли всего на 10,0% по сравнению с ростом на 10,6% в октябре.

Это по-прежнему более чем в пять раз превышает целевую ставку Европейского центрального банка. Но после почти двух лет почти неуклонного ускорения инфляции рынки могут приветствовать любые признаки того, что худшее уже позади.

"Общая инфляция по-прежнему слишком высока и превышает прогнозы сотрудников ЕЦБ, но направление движения имеет значение. С этого момента базовые эффекты станут более мощными, и если мы не получим еще один энергетический или продовольственный шок, показатель быстро пойдет вниз", - Фредерик Дюкрозе, который возглавляет отдел макроэкономических исследований в Pictet Wealth Management.

Инвесторы увеличили свои ставки на то, что инфляция достигла пика, и ФРС скоро просигнализирует о переходе к более мягкой позиции в денежно-кредитной политике, не в последнюю очередь, поскольку в следующем году мир склоняется к вероятной рецессии.

"Нефть снижается, цены на энергоносители падают. Мы видели, как некоторые центральные банки немного отступили в плане своей ястребиной позиции. Мы не видели каких-либо безумно горячих данных по инфляции в основных экономиках G10, поэтому в целом валютный рынок смотрит на 2023 год и видит умеренное снижение ожиданий серьезности замедления глобального роста", - сказал глава европейского отдела валютной стратегии BMO Стивен Галло.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Институте Брукингса в Вашингтоне вечером 30 ноября с речью об экономических перспективах и рынке труда.

Рынки показывают, что инвесторы связывают с вероятностью 63,5% вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки всего на полпункта 14 декабря, и с вероятностью 36,5% еще одно повышение на 75 базисных пунктов.