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Курс доллара к гривне продолжает расти: аналитик назвал главную причину

Фото: банкам не хватает наличной валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе гривна снова слабела к доллару, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Несмотря на наши ожидания, проведенные в предыдущие недели аукционы НБУ не помогли стабилизации курса. Но мы надеемся, что дополнительное предложение наличной валюты поможет стабилизировать курс на текущем или близком от него уровне", - отметил он.

По его словам, несмотря на несколько проведенных аукционов НБУ по продаже наличной валюты, курс гривны к доллару США ослаб, в частности в кассах крупнейших украинских банков с 39,3-40,3 грн/доллар до 39,4-40,4 грн/доллар. НБУ снова объявил на 19 сентября аукцион по продаже наличных 100 млн долларов и 100 млн евро.

"Не меняется и состояние безналичного рынка. Спрос клиентов банков на иностранную валюту значительно превосходит предложение, и НБУ обычно продает около 0,5 млрд долларов еженедельно из-за интервенций", - добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 19 сентября в третий раз провел операцию с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. НБУ обменял около 100 млн. долларов и 20 млн. евро.

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