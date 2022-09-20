Курс доллара к гривне продолжает расти: аналитик назвал главную причину

На прошлой неделе гривна снова слабела к доллару, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

"Несмотря на наши ожидания, проведенные в предыдущие недели аукционы НБУ не помогли стабилизации курса. Но мы надеемся, что дополнительное предложение наличной валюты поможет стабилизировать курс на текущем или близком от него уровне", - отметил он.

По его словам, несмотря на несколько проведенных аукционов НБУ по продаже наличной валюты, курс гривны к доллару США ослаб, в частности в кассах крупнейших украинских банков с 39,3-40,3 грн/доллар до 39,4-40,4 грн/доллар. НБУ снова объявил на 19 сентября аукцион по продаже наличных 100 млн долларов и 100 млн евро.

"Не меняется и состояние безналичного рынка. Спрос клиентов банков на иностранную валюту значительно превосходит предложение, и НБУ обычно продает около 0,5 млрд долларов еженедельно из-за интервенций", - добавил аналитик.