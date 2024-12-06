Курс доллара на наличном рынке с начала года вырос на 10%, - НБУ

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 10,2% (на 3,85 гривен).

При этом официальный курс на конец ноября составил 41,60 грн/доллар, что на 9,5% выше, чем в конце декабря (37,98 грн/доллар). За ноябрь курс вырос на 0,8%.

По данным НБУ, наличный курс евро упал за ноябрь на 2,2% до 44,42 грн/евро, с начала года курс вырос на 7,9%.

Ситуация на рынке в ноябре

НБУ в ноябре возобновил девальвацию гривны после четырехмесячного перерыва. Официальный курс доллара в конце месяца несколько раз обновлял максимумы и поднялся до 41,60 грн/доллар.

Спрос на валюту в Украине в ноябре 2024 года упал как на межбанковском, так и на наличном сегментах.

Данные НБУ свидетельствуют о том, что в ноябре спрос населения на валюту снизился. Украинцы купили в банках 1,289 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем в октябре, когда купили 1,394 млрд долларов - рекордный объем за 12 лет.

Кроме того, в ноябре спрос на валюту на межбанке также был ниже на 20%. НБУ продал на межбанке 2,7 млрд долларов.