Курс на 41. Почему гривна пробила психологический потолок и что будет дальше

Что стало причиной падения гривны

Что заставляет НБУ девальвировать гривну

Что будет дальше с гривной

Украинская национальная валюта бьет курсовые рекорды, а точнее – пробивает дно. Психологическое. Еще в пятницу, 24 мая, официальный курс гривны ощутимо не дотягивал до 40. А уже в понедельник, 27 мая, достиг 40,1153 гривен за доллар, потеряв с пятницы сразу 19 копеек на долларе. На наличном банковском рынке средний курс продажи доллара достиг отметки 40,5 гривны. Курс продаж на межбанковском валютном рынке достиг значения 40,31.

Источник: НБУ

Что стало причиной падения гривны

Национальный банк Украины традиционно компенсирует повышенный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке за счет интервенций, то есть продавая валюту банкам из своих резервов. Тем самым регулятор снижает давление на курс гривны и держит официальный курс на желаемом для него уровне.

До минувшей пятницы включительно НБУ не давал гривне шансов просесть ниже отметки 40. Но в пятницу что-то случилось – и регулятор решил, что пора гривну отпускать в плавание по новому курсовому коридору. Похоже, что отныне официальный курс будет колебаться в диапазоне 40 – 41 гривен за доллар. До поры до времени.

Примечательно, что на прошлой неделе объемы продаж валюты НБУ на межбанке достигли своего максимума за более чем месячный период – 684 млн долларов. Это могло бы косвенно свидетельствовать о высоком клиентском спросе на валюту в ту неделю, для удовлетворения которого якобы потратился регулятор. Но интересно, что чистый клиентский спрос на прошлой неделе как раз снизился по отношению к предыдущей неделе, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Так, согласно доступным данным за понедельник-четверг, 20-23 мая, средний чистый клиентский спрос на межбанке составил тогда 21,2 млн долларов. В то время как неделей ранее спрос достигал 24 млн долларов.

Соответственно, приходит к выводу аналитик, скачок девальвации сформировали не клиентские операции, а какие-то другие – например, военные. Возможно, Нацбанк профинансировал их своими интервенциями.

Об отсутствии дисбалансов на валютном рынке, которые давили бы на курс гривны, говорит и Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

"Статистика рынка, регулярно обнародуемая регулятором, пока не говорит о том, что дисбаланс увеличивается, и гривна испытывает повышенное давление", - констатирует он.

Так почему же дешевеет гривна?

Опрошенные РБК-Украина участники финансового рынка сходятся во мнении, что единственной, по крайней мере, главной причиной очередного этапа девальвации гривны является, ни много ни мало, "политическое" решение НБУ, время которого (решения) наступило. Имеем дело с контролируемой регулятором девальвацией национальной валюты – ровно в тех пределах, которые определяет центробанк.

Но, конечно, НБУ принимает подобные решения не с потолка, а исходя из широкого макроэкономического контекста.

Что заставляет НБУ девальвировать гривну

Андрей Шевчишин напоминает, что девальвационному скачку, в частности, предшествовали заявления министра финансов Сергея Марченко о дефиците средств государственного бюджета для финансирования оборонных нужд на сумму около 5 млрд долларов, а также упоминания об отсутствии договоренностей с международными партнерами по финансированию на 2025 год в условиях продолжения боевых действий.

Поэтому текущая девальвация может рассматриваться как дополнительный инструмент финансирования дефицита бюджета из-за роста поступлений от таможни и других сборов, привязанных к валюте. Ну и наверняка есть понимание, что для импортеров эта девальвация не станет неожиданностью, поскольку те закладывают в цены курс доллара 42+.

Не исключает собеседник РБК-Украина и того, что на позицию НБУ относительно курса гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров, встреч с которыми в последнюю неделю хватало у отечественных чиновников. Здесь можно упомянуть и старт работы миссии МВФ по очередному пересмотру программы финансирования EFF, и встреча министров финансов стран G7, где присутствовал и украинский министр.

Глава центробанка Андрей Пышный наверняка знает, что делает (фото: Getty Images)

Мог ли повлиять на решение НБУ немного девальвировать гривну общий курс регулятора на валютную либерализацию? Андрей Шевчишин считает, что – нет. Хотя бы потому, что повышенный спрос на валюту пока не наблюдается. Но, возможно, регулятор пошел на такой шаг так сказать "на опережение" – в ожидании роста спроса.

А вот Юрий Крохмаль из банка "Авангард" считает валютную либерализацию и ослабление валютных ограничений со стороны НБУ существенным фактором, который мог стимулировать регулятора девальвировать гривну в ожидании возможного роста спроса на валюту.

К слову, отмечает собеседник РБК-Украина, участники рынка уже давно ожидают ослабления гривны, учитывая макроэкономическую динамику в стране.

А еще, добавляет руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, не стоит забывать о продолжающемся ухудшении торгового баланса страны из-за массы причин в условиях войны, в частности из-за падения экспорта агропродукции и увеличения импорта электроэнергии. Все это, безусловно, давит на курс гривны. И НБУ просто вынужден постепенно девальвировать национальную валюту.

Что будет дальше с гривной

Текущее ослабление гривны, сходятся во мнении опрошенные РБК-Украина эксперты и участники финансового рынка, является естественной коррекцией курса гривны в сторону равновесного уровня. Вероятно, украинцы и дальше будут наблюдать постепенный тренд на обесценивание гривны, но в формате умеренной, управляемой волатильности и в ограниченных объемах. Это позволит сохранять привлекательность гривневых активов для населения и бизнеса и не будет подогревать девальвационные настроения.

Похоже, гривна медленно перебралась в новый курсовый диапазон – 40-41 за доллар. Именно в этом коридоре в ближайшее время будут происходить курсовые колебания. А с течением времени, может быть, девальвация продолжит свое движение к новым рубежам. Но строго под контролем НБУ, в рамках новой реальности, которая будет возникать.

При подготовке материала использовалась статистика Национального банка Украины, комментарии экспертов и участников финансового рынка Украины, собственная аналитика РБК-Украина.