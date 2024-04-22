Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится

При подготовке материала использовалась статистика Национального банка, а также комментарии участников инвестиционно-банковского рынка.

Две недели подряд продолжается снижение официального курса гривны относительно доллара США. Если по состоянию на 8 апреля официальный курс национальной валюты составлял 38,84 за доллар, то уже 22 апреля гривна просела почти до 39,79. Двухнедельное падение достигло почти 1 гривны на долларе.

Официальный курс гривны по состоянию на 8 апреля

Источник: НБУ

Официальный курс гривны по состоянию на 22 апреля

Источник: НБУ

В чем причина падения гривны

Согласно данным НБУ, в течение последней рабочей недели (с 15 по 19 апреля) валютные интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке достигли максимальных значений за последние 15 недель – 695 млн долларов. Всю эту валюту регулятор продал на рынок из своих резервов для погашения повышенного спроса и стабилизации курса гривны. При этом в течение этой недели центробанк не приобрел в резервы ни одного цента.

Например, в течение предыдущей недели (с 8 по 12 апреля) НБУ продал на рынок 378 млн долларов, купив при этом 1,25 млн долларов.

Больше валюты регулятор продавал в последний раз в первую неделю года – с 1 по 5 января. Тогда сумма продажи составила 789,5 млн долларов.

Возвращаясь к минувшей неделе, следует отметить, что спрос на валюту на межбанковском рынке стабильно превышал предложение. Более того – нарастал.

"Когда курс превысил 39,5 гривен за доллар, – к покупкам подключились другие покупатели, а экспортеры начали придерживать продажи", – рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам собеседника РБК-Украина, не исключено, что валюту активно скупал государственный Укрэксимбанк, традиционно отвечающий за внешние контракты.

"Здесь может быть много вариантов объяснений – от закупки военной техники и ПВО до обслуживания импорта электроэнергии и электрооборудования", – объясняет возможную активность Укрэксимбанка аналитик.

Аналогичного мнения придерживается замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, похоже, что повышенный спрос на валюту в течение последней недели носит спорадический характер и вызван необходимостью аккумуляции валютных средств для расчетов по внешнеэкономическим контактам. По каким именно контрактам – неизвестно.

Вместе с тем, очевиден тот факт, что Национальный банк через механизм валютных интервенций успешно погасил повышенный спрос на валюту.

Что будет дальше с курсом гривны

Судя по значительному повышению объемов интервенций НБУ на последней неделе, ослабление гривны выходит на финишную прямую. И именно потому, что НБУ активно удовлетворял спрос в последние дни, констатирует Андрей Шевчишин. Следовательно, дальше можно ожидать стабилизации курса гривны в пределах 39,35-40,00 за доллар, считает он.

"Кстати, в понедельник, 22 апреля, на межбанке доллар начал откатываться. Как и индикативные форварды на ближайшие недели – не выше 40,3 гривен за доллар", – аргументирует собеседник РБК-Украина.

Определенным подтверждением ожиданий аналитика может служить факт незначительного укрепления Национальным банком официального курса гривны на вторник, 23 апреля – до 39,7836 доллара (с 39,7879 в понедельник).

Стабильности гривны должен способствовать позитивный для Украины новостной фон последних дней, в частности, перспективы получения военной и финансовой помощи от США. Кроме того, Украина ожидает дополнительных поставок современных ПВО от международных партнеров. А тем временем Польша постепенно снимает блокировку границ. Ну и, конечно, стабильности гривны способствуют рекордные золотовалютные резервы НБУ.

Поэтому, прогнозирует Андрей Шевчишин, по крайней мере до осени гривна должна оставаться стабильной.

Хотя, констатируют опрошенные РБК-Украина аналитики, гривна остается в девальвационном тренде, контролируемом регулятором. Который, как известно, считает обоснованным уровнем курса гривны на 2024 год – значения в пределах 40-41 за доллар.

В то же время, согласно опросам аналитиков и банкиров, регулярно проводимых НБУ, рынок ожидает к концу года проседания гривны до отметок 41,7 – 41,8 за доллар.

Есть надежда, что НБУ ограничит ослабление гривны в диапазоне 7-9%, что обеспечит национальной валюте большую привлекательность для населения и бизнеса по сравнению с валютой иностранной, прогнозирует руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

В любом случае курс гривны, вне зависимости от временных колебаний, зависит исключительно от политической воли НБУ, констатирует Сергей Фурса. Так будет и дальше. Курс гривны будет двигаться строго в определенном регулятором коридоре.