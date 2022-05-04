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Курортний сезон в Одесі та області під загрозою зриву, - ОВА

Фото: пляж в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Курортний сезон в Одесі та області може так і не розпочатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука під час телемарафону.

"Курортний сезон, м‘яко кажучи, під загрозою. Це не буде у тому розумінні, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитися. Безпека наших громадян – це перш за все", - сказав він.

Підтверджуючи цю тезу Братчук розповів, що буквально у вівторок, 3 травня, знешкоджували морську міну у акваторії і вже були такі факти, що міни приносило на одеські пляжі.

"Причому це ті міни, що росіяни розкидали у Чорному морі. Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, ну і ми не знаємо, де може прибити до берега", - сказав він.

Як повідомлялось,

3 травня ворожий ракетний удар був нанесений по Арцизу Одеської області.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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