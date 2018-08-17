Курбан - Байрам: коли свято в 2018 році

Фото: Святкування Курбан-Байрам (pixabay.com/Konevi)

Мусульманське свято Курбан-Байрам відзначають протягом 5 днів

Коли Курбан-Байрам у 2018 році, а також про значення і традиції одного з найбільш важливих свят в ісламській вірі - розповість Styler.

Курбан-Байрам 2018: дата

Число свята визначається за календарем зуль-хіджа. Курбан-Байрам починається з 10 дня 12-го місяця мусульманського місячного календаря і триває протягом декількох днів. Дату також обчислюють і від іншого ісламського свята (Ураза-Байрам), що відзначається на честь закінчення поста в Рамадан, - через 70 діб після нього настає Курбан-Байрам. У григоріанському календарі його дата щорічно змінюється.

Так, в 2018 році Курбан-Байрам почнеться ввечері 21 серпня, а завершаться торжества 25 серпня. В ісламських країнах свято є офіційним вихідним днем.

Фото: Курбан-Байрам 2018 святкується 21 - 25 серпня (pixabay.com/chzaib)

Значення і традиції Курбан-Байрам

Релігійне свято мусульмани також називають Ід аль-адха (свято жертвопринесення). Воно символізує шанування і любов до Аллаха. Згідно з легендою, саме в цей день пророк Ібрагім за велінням Всевишнього збирався принести в жертву свого сина. Але Бог звільнив його від цього обов'язку і жертвопринесенням став баран.

За традицією, на Курбан-Байрам мусульмани здійснюють святковий обряд принесення в жертву тварини (баран, коза або корова). Шкуру прийнято відносити до мечеті, а м'ясо ділити на три частини, одну з яких віддавати бідним, іншу використовувати в приготуванні страв для гостей на святковий стіл, а третю залишати собі.

Курбан-Байрам також завершує паломництво в Мекку (Хадж). Перед святом мусульмани-паломники відправляються до гори Арафат, де моляться протягом доби. На світанку наступного дня вони прямують у Міну, і роблять хід навколо мусульманської святині Кааби, і потім проходить святкування. Урочистості в долині Міна починаються з обряду жертвопринесення і тривають три дні.

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Відео: РБК-Україна