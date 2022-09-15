RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на "фільтрацію"

Фото: прикордонники звільнили п’ятьох підлітків з підвалу у Куп'янську (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі в Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

У Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, яких закрили окупанти в одному з підвалів.

Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.

"Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками", - йдеться в повідомленні.

Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

Нагадаємо, про звільнення Куп'янська стало відомо 10 вересня. Українські військові зайшли в місто та встановили державний прапор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківКупянск