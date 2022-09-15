У Куп’янську врятували підлітків, яких окупанти закрили в підвалі на "фільтрацію"

У Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, яких закрили окупанти в одному з підвалів.

Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів.

"Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками", - йдеться в повідомленні.

Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.