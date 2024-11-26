Покупка квартиры по переуступке: на какие риски следует обращать внимание

Покупка квартиры по переуступке – популярный способ стать владельцем жилья в новостройках на выгодных условиях. Среди более 90 тысяч объявлений о продаже квартир в новостройках, размещенных на OLX в течение 2024 года, 16% касались именно такого типа сделок.

Что это за механизм, в чем его преимущества и риски РБК-Украина рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Что такое переуступка

Переуступка квартиры – это сделка, согласно которой инвестор передает право собственности на недвижимость другому лицу еще до завершения строительства. Этот процесс предполагает переоформление имущественных прав с первоначального покупателя (инвестора) на нового собственника.

Иными словами, переуступка позволяет приобрести квартиру в новостройке у инвестора до официального ввода дома в эксплуатацию. После строительства новый владелец сможет оформить квартиру на себя.

"По условиям такого соглашения вы получите право зарегистрировать квартиру на себя, когда застройщик завершит все работы, а государство признает, что дом действительно пригоден к жизни", - отмечает Остапчук.

Преимущества покупки жилья по переуступке

Покупка квартиры по переуступке может быть выгодна, если соблюдать осмотрительность и правильно оценивать риски.

Доступная цена. Стоимость таких квартир, как правило, ниже, чем у застройщика. По данным OLX, квартиры по переуступке стоят в среднем на 10% дешевле рыночных цен.

Быстрое заселение. Чаще всего такие сделки заключаются в преддверии ввода дома в эксплуатацию, что позволяет избежать долгого ожидания завершения строительства.

Выгодные условия. В процессе строительства инвесторы часто выбирают квартиры с лучшей планировкой, видом из окна или расположением на оптимальных этажах. Приобрести такую квартиру по переуступке может быть проще, чем найти подобный вариант направления у застройщика.

Меньшие риски долгостроя. Покупка поближе к завершению строительства значительно снижает шансы стать жертвой задержек.

На что следует обратить внимание при покупке квартиры по переуступке

Покупка квартиры по переуступке также имеет свои риски.

Дополнительные расходы. Некоторые застройщики требуют уплатить комиссию (около 5% стоимости квартиры) за передачу имущественных прав. Также к стандартным расходам прилагаются налоги: 5% подоходного налога, 1,5% военного сбора и 1% в Пенсионный фонд.

Репутация застройщика. Важно тщательно проверять застройщика. Недострои, проблемные объекты или нерешенные юридические вопросы могут стать причиной серьезных проблем.

Кредитные обязательства. Если квартира находится в ипотеке, то все долговые обязательства автоматически переходят к новому владельцу. Необходимо подробно ознакомиться с условиями кредитного договора.

Юридические вопросы. После заключения договора все претензии по недвижимости нужно будет решать с застройщиком, а не с начальным собственником.

"При возникновении любых проблем связанных с квартирой – ответственный за это становится девелопер, поэтому стоит очень тщательно проверить его перед приобретением жилья. Проблемные объекты, недострои или несогласованные документы на строительство могут быть красными флажками", – рассказывает Остапчук.

Популярность переуступки на рынке

По статистике OLX, объявления о продаже квартир по переуступке получают на 26% больше отзывов, чем стандартные предложения на первичном рынке. Это свидетельствует о высокой популярности такого способа покупки среди тех, кто стремится приобрести жилье в новостройке.

Однако важно помнить: привлекательная цена не всегда гарантирует беспроблемную сделку. Тщательная проверка документов и репутации застройщика поможет избежать неприятностей и сделает вашу покупку безопасной и удачной.