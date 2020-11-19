Де купити і як вибрати жіночі парфуми онлайн?

Парфумерія - це прекрасний спосіб виділитися з натовпу і доповнити свій образ. Тепер залишилося лише знайти ті самі парфуми, які стануть вашим щоденним супутником.

У зв'язку з пандемією ми вирішили зібрати ТОП-3 онлайн-магазину парфумерії. Але! Перед тим, як розповісти про них, ми поділимося 3 порадами, які допоможуть вам вибрати ідеальний запах онлайн.

Зверніть увагу на весь асортимент. Придивіться до варіантів, які сподобалися найбільше і вивчіть відгуки людей, які користувались такими самим парфумами. Якщо ж ви не розумієте з чого почати - зв'яжіться з менеджерами, які проведуть міні-екскурсію по каталогу і допоможуть з вибором продукту. При виборі парфуму не робіть ставки лише на популярність бренду. Іноді буває, що запах досить відомий, але подобається далеко не всім. Ще один важливий момент: продумайте мету купівлі парфумів. Наприклад, ви хочете знайти аромат для щоденного використання. Це означає, що краще звернути увагу на більш нейтральні, не задушливі запахи.

Якщо ви візьмете до уваги наші поради - можете бути впевнені, що у 95% парфум стане відмінним доповненням будь-якого образу.

А зараз, як і обіцяли, ми розберемо ТОП-3 популярних інтернет-магазинів парфумів.

BROCARD - жіноча парфумерія онлайн і офлайн

Магазин, який почав свою історію ще у 1997 році. Його переваги:

наявність дисконтних карток (5%, 10%, 15% і 20%);

30 000 сертифікатів відповідності;

безкоштовна доставка по всій Україні;

Ніякої обов'язкової передоплати - оплачуйте замовлення так, як зручно вам;

наявність подарункових сертифікатів (від 200 грн до 25 000 грн).

Сайт: https://www.brocard.ua/ua/category/aromati-dlya-nei

EVA - ваша найкраща подруга

Магазин товарів для краси та догляду, який вже 5 років поспіль отримує нагороду Національної премії України Retail Awards "Вибір споживача". Його переваги:

тільки оригінальна продукція;

більше 17 000 товарів з усього світу;

безкоштовна доставка по Україні (при замовленні від 400 грн);

наявність офлайн-магазинів;

час від часу можна "спіймати" хороші знижки.

Сайт: https://eva.ua/217-324/parfjumerija-zhenskaja/

ParfumCity: місце для тих, хто любить низькі ціни

ParfumCity - інтернет-магазин, який славиться своїми великими знижками і постійними акціями. У його переваги також входять:

безкоштовна доставка по Україні (за умовою покупки 2-х і більше одиниць товару);

оплата при отриманні;

подарунки за відгуки;

довіряють понад 96 000 клієнтів;

безліч позитивних відгуків;

регулярні подарунки до замовлень.

Сайт: https://parfumcity.com.ua/catalog/zhenskie-duhi

Сподіваємося, що наша інформація була корисною. Бажаємо вам тільки приємних і якісних покупок