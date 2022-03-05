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Як купити військові облігації в Україні: інструкція

Автор: Сергій Сурепін

1 березня 2022 року Міністерство фінансів України оголосило про старт аукціону, який дозволяє продавати військові облігації. Це необхідно, щоб підтримати бюджет держави під час війни.

Що таке військові облігації і як їх купити - в матеріалі РБК-Україна.

Що таке військові облігації

Це різновид ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) або державних цінних паперів, які продаються на внутрішньому ринку. Ці цінні папери дають їх власнику право отримати їх вартість і дохід, якщо він передбачений за умовами розміщення.

Навіщо вони потрібні

Військові облігації запустили в Україні, щоб наповнити бюджет під час війни. Купити облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори.

Як купити

Номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень. Зробити це можна в Ощадбанку і Приватбанку. Купити облігацію можна за 985 гривень, а держава поверне вам вже 1000 гривень 27 квітня 2022 року.

Мінімальна кількість облігацій для покупки за раз - 102 штуки.

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