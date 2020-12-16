Як купити криптовалюта в Україні. Прогнози на 2021 рік

Криптовалюта багатьма визнаються повноцінним платіжним засобом. У 2020 р в світі використовується понад 2300 криптовалюта, на загальну суму понад 500 млрд доларів. А про те, що пірінговимі системами активно користуються, свідчить і статистика. Так ще в 2018 загальна сума криптовалюта в цілому була не більше 170 млрд, результат очевидний. За 2 роки приріст загального обсягу збільшився майже в 3 рази.

Прогноз ТОП-5 криптовалюта на 2021 рік

Робити прогнози по криптовалюті досить непросто. У 2020 р були періоди нестабільності в зв'язку з пандемією. Так на початку року біткоіни сильно подешевшав, але до листопада відновив позиції. Позитивна динаміка в вартості біткоіни і довгоочікувані оновлення Ethereum дають надію на прорив в області криптографії в 2021 р Наводимо ТОП-5 найбільш затребуваних криптовалют і можливість їх зростання:

1. Беззмінний біткоін BTC . З моменту свого старту ця криптовалюта є безсумнівним лідером. Ось офіційні дані: в березні 2020 року його вартість сильно впала. Але bitcoin швидко відновився, його ціна і ринкова капіталізація різко зросли. 4721 долар в кінці березня, а на початку літа його вартість уже становить 9000 доларів. У вересні 2020 року 16 299 доларів. А до середини листопада купити біткоіни можна було не менше ніж за 17 556 $.

2. Ефіріум ETH . Ця криптовалюта свого роду приймач біткоіни. Висока Ринкова капіталізація цієї блокчейн-платформи досить висока і становить 51 507 291 691 долар. Ethereum у вересні цього року коштував 480 доларів - це найвища ціна в 2020 році. Обумовлена така динаміка двома факторами: ростом децентралізованого фінансування (DeFi) і запуск поновлення Ethereum 2.0.

3. Лайткоін LTC. Третє місце цієї криптовалюта віддано за рахунок ринкової капіталізації в розмірі 4 451 393 965 доларів і значного зростання на радарі. Купити криптовалюта можна за ціною 67,56 долара. Також 3 місце їй присвоєно за колосальний приріст в 2017 р Він склав цілих 8000%.

4. Біткоіни Кеш BCH . Тимчасова система запустилась як масштабируемая гілка вихідного біткойнов. Сума її ринкової капіталізації становить 4 630 146 203 долари, і за цим показником BCH займає 6 місце в світі.

5. Трон TRX . Його ціна становить усього 0,026 долара. Чому ж ця криптовалюта увійшла в ТОП-5? На Tron відбулися помітні коливання цін. Раніше він ставився до мережі Ethereum. Сьогодні трон перейшов на власну блокчейн-платформу. І головне, він містить більше децентралізованих додатків (dApps), ніж Ethereum. На Coinpedia опубліковані прогнози, згідно з якими, вартість TRX виросте до 0,4 $.

В яку з цих криптовалют інвестувати, кожен вирішує сам. Потрібно постійно моніторити курс.

Де купити криптовалюта в Україні

Способи продажу і покупки криптовалюта в 2021 навряд чи будуть відрізнятися від раніше використовуваних. Кожен з них по своєму вигідний, а також несе певні ризики. І все ж інвестувати в цифрові активи завжди було вигідно, особливо якщо зробити це без втрат при конвертації. Купити криптовалюта в Україні можна п'ятьма основними способами.

Онлайн обмінники

Найшвидший спосіб. Багато обмінники навіть не вимагають реєстрації. Купити криптовалюта в Україні за фіати можна якраз через онлайн обмінник . Кошти можна переказувати з банківської карти або рахунки. Як і всюди стягується невелика комісія. Але обмін оперативний, всі операції захищені.

Покрокова інструкція, як поміняти гривні на криптовалюта онлайн:

Вибрати платіжну систему, вказати суму угоди. Ввести дані Підтвердити, що з правилами обмінного пункту ознайомлений, виконати запит. Засоби списані, після цього слід почекати. Час очікування - від 5 до 30 хвилин. Завершення операції, зарахування криптовалюта на рахунок.

Біржі ТОП-3

Але на всіх біржах свої достоїнства і недоліки. Курс повинен вирости настільки, щоб перекрити комісію біржі + маржа. Відстежити інформацію можна через біржовий стакан - таблицю, в якій відображаються заявки на купівлю / продаж.

Позначимо список 3 найбільш затребуваних:

Binance. Надійна біржа за всіма показниками. EXMO пропонує кілька пар з гривнями і криптовалюта. Також працювати можна з євро і доларами. Kuna розробила українська компанія, але головний офіс знаходиться у Великій Британії. Торгових пар не багато. Зате є величезний плюс: висновок гривень через систему GEO Pay буде з 0 комісією.

З рук в руки

Зазвичай покупці і продавці знаходять один одного через дошки оголошень. Потрібно кілька разів перевіряти ще такі контакти, щоб не нарватися на шахраїв. Також такі пропозиції розміщують в Telegram-каналах, тематичних форумах. Немає ніяких комісій, як у випадку роботи з біржами, обмінниками.

Кріптомати

Свого роду термінал. Купівля віртуальної валюти через кріптомат проводиться через біткоіни-додаток на стільниковому телефоні. Ви закидаєте гривні, а на ваш гаманець переводяться біткоіни.

Оффлайн обмінники

Як в банку обміняти криптовалюта не вийде. Ваш рахунок спочатку перевірять, потім виробляються транзакції. Підійде компанія VIP BTC. У неї є офіс в Києві. Але це займе не менше 3-4 днів.

висновки

1 БТС варто 509385,53 долара США (листопад 2020 р). Інвестування в біткоіни вважається рентабельним напрямком. Найбільш зручний спосіб покупки біткоіни в Україні - це робота через обмінники. Тут навіть не завжди потрібно верифікація користувачів. Тільки працюйте через перевірені сервіси. Також можна купувати біткоіни через біржі. Але такий варіант займе набагато більше часу.