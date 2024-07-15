Культовый конструктор выбрал приоритеты для продолжения карьеры в Формуле-1

65-летний инженер пока не определился со следующим местом работы. В то же время он намекнул на готовность поработать в лагере "Феррари" или "Астон Мартина".

Ньюи подтвердил, что после объявления об уходе из "Ред Булла" на него выходили представители других команд. Однако британец решил взять паузу и не будет делать поспешных шагов. Впрочем, возможность поработать с еще двумя чемпионами мира интересна конструктору.

"Мне нужен перерыв, чтобы понять, хочу ли я еще раз попробовать себя в Формуле-1. Есть такие гонщики, как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, с которыми мне хотелось бы поработать, но пока не пора принимать решения", – заявил Ньюи.

В сезоне-2025 семикратный чемпион мира Хэмилтон присоединится к Скудерии. Он подписал 3-летний контракт с итальянской конюшней. В свою очередь двукратный чемпион Алонсо продолжит выступления за "Астон Мартин".

Кто такой Эдриан Ньюи

Уроженец Колчестера (графство Эссекс), один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Окончил Университет Саутгемптона, получив степень с отличием в области аэронавтики.

В 1980 году попал в F1, где начал работать в команде Эмерсона Фиттипальди. В середине 80-х работал в заокеанской серии CART. Первый болид Формулы-1 сконструировал для команды "Марч" в 1988-м. Три года спустя перебрался в "Уильямс" и помог британской конюшне завоевать 4 титула (Мэнселл, Прост, Хилл, Вильнев). В 1997-2005 гг. работал в "Макларене", где дважды чемпионом стал Хаккинен (1998, 1999).

В "Ред Булл" перебрался в 2006 году. Завоевал с австрийской командой 6 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов (Феттель – четыре, Ферстаппен – три). Одноклассником конструктора был знаменитый телеведущий Джереми Кларксон.