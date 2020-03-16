Кулініч: обласні та районні лікарні не мають достатньої кількості апаратів ШВЛ

Фото: Олег Кулініч (facebook.com)

Депутат переконаний, парламент повинен працювати в особливому режимі з урахуванням рішення РНБО

Депутатська група "Довіра" закликає міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря об'їхати всі області та проконтролювати реальний стан справ в обласних та районних лікарнях, які не підготовлені належним чином до лікування пацієнтів з симптомами коронавірусу. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, передає РБК-Україна.

"Міністерству охорони здоров'я треба постійно контролювати, що відбувається в медичних установах областей і районів. Ми з колегами по групі "Довіра" перевірили інформацію з більшості регіонів України. Обласні та районні лікарні не забезпечені необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легенів. Це стосується Закарпаття, Полтавщини, Львівщини, Чернігова, Житомира, Донецької області. Той же Краматорськ має тільки 8 апаратів штучної вентиляції легенів на 200 000 населення! Критична ситуація на Закарпатті", - зазначив Кулинич.

За словами депутата, сьогодні Закарпатська область потребує не менш ніж 250 апаратах штучної вентиляції легенів, 500-600 швидких тестах для визначення коронавірусу та інших засобах, тому уряд має негайно відреагувати щодо забезпечення лікарень всім необхідним - в першу чергу саме в прикордонних областях.

"До того - в медичних установах в регіонах відсутні експрес-тести на коронавірус, немає спецодягу для медичних працівників, масок. Велика проблема - визначення приміщень в районних центрах для тимчасової обсервації населення. А звіти місцевої влади про їх наявність не відповідають дійсності. Деякі приміщення не мають елементарних умов, що вже говорити про спеціальних", - додав голова депутатської групи.

Кулинич вважає, що якби міністр охорони здоров'я і головний санітарний лікар особисто проїхали по областях без попередження, то реальна картина, яку вони побачили, була б зовсім інша, ніж та інформація, яка подається їм у звітах.

Депутат переконаний, парламент повинен працювати в особливому режимі з урахуванням рішення РНБО і першочергових завдань, які стоять перед країною через коронавірус.

"Ми повинні оперативно реагувати й прийняти всі необхідні законопроекти для спрощення процедури закупівель для лікарень, підтримки бізнесу, тимчасової заборони на вивезення стратегічних медичних засобів. Ці питання хвилюють українців в першу чергу", - резюмував Кулинич.

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський створив Координаційну раду для протидії коронавірусу.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в ці хвилини в Офісі президента проходить засідання за участю представників Кабінету міністрів. Засідання присвячене заходам щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.