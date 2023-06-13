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Кулеба пригласил Иорданию и Перу присоединиться к украинской формуле мира

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Вторник 13 июня 2023 21:35
Кулеба пригласил Иорданию и Перу присоединиться к украинской формуле мира Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел беседы с главой МИД Иордании Айманом Сафади и главным дипломатом Перу Аной Джерваси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Кулебы в Twitter.

"Я разговаривал со своей перуанской коллегой Аной Герваси. Я благодарен Перу за принципиальную позицию, согласно которой война должна быть немедленно прекращена, когда Россия выведет свои войска из Украины", - говорится в сообщении.

Министр пригласил Перу присоединиться к украинской формуле мира и усилиям по привлечению России к ответственности.

Также Кулеба рассказал о деталях разговора с Айманом Сафади. Он также предложил Иордании принять участие в реализации украинской формулы мира. Министры обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Украинская Формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский представил мирный план ("формулу мира") еще в ноябре 2022 года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Недавно президент Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция вызвались провести саммит.

Также Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира, который будет посвящен обсуждению украинской формулы мира по окончании войны.

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