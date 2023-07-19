Кулеба призвал Африку требовать от РФ продления зерновой сделки

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства .

Кулеба во время общения с постоянными представителями группы африканских стран в ООН заявил, что Украина всегда была и стремится оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности для стран Африки и призывает их объединить усилия для обеспечения продовольственного экспорта из Украины после выхода России из "зерновой сделки".

"Выйдя из "зерновой сделки", Россия поставила под угрозу жизнь миллионов людей по всему миру, прежде всего в Африке и Азии. Я искренне верю, что наши тесные отношения, партнерство и активное взаимодействие могут помочь решить многие проблемы, в частности связанных с экспортом украинских зерновых на мировой рынок", - заявил министр.

Кулеба отметил, что зерно можно транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом до портов в Румынии, Болгарии и Польше, но даже при условии увеличения объемов поставок такими путями покрыть необходимые потребности зерна на мировом рынке невозможно.

Министр призвал все страны Африки совместно работать над воплощением "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мир должен быть восстановлен на основе принципов Устава ООН и соответствующих резолюций Генассамблеи ООН. На сегодня единственным документом, который соответствует принципам и резолюциям ООН, является Формула мира Президента Зеленского. Призываем вас принять активное участие в ее воплощении и приближении справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что только в тесном сотрудничестве можно преодолеть любые проблемы, в частности российский удар по мировой продовольственной безопасности.

Африканская "мирные инициативы"

Напомним, что 16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

Лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из 10 пунктов, включающий призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и гуманитарной поддержке.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

После визитов президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.

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