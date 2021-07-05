RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про вступ України до НАТО: питання часу і ціни, яку ми заплатимо

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вступ України до НАТО - це питання часу і ціни, яку країна повинна заплатити за цей крок. Поки Україна не є членом Альянсу, то вона повинна оточити себе альянсами з дружніми державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на форумі "Україна 30".

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо. А поки ми не члени Великого Альянсу, повинні оточити себе альянсами з дружніми державами", - сказав Кулеба.

За його словами, поки Україна не є членом НАТО, країна не має гарантій безпеки від інших держав. "Низка важливих країн світу з політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Це сувора реальність", - уточнив він.

"На цьому тлі ми розвинули військово-технічне співробітництво з США, Великобританією і Туреччиною. Ніхто не вірив у це, але нам вдалося приєднати Україну до Програми розширених можливостей НАТО", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОДмитро Кулеба