Кулеба зустрівся з колегою із Франції: говорили про візи і не тільки

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС українська та французька делегації обговорювали подальший санкційний та візовий тиск на РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Дмитро Кулеба у Празі зустрівся з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною.
"Ми обговорили, що має включати майбутній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян", - йдеться у повідомленні.
Також Кулеба привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо, у Франції вважають, що в питанні можливих візових обмежень слід розрізняти звичайних громадян РФ і винуватців війни проти України.
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