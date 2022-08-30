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Кулеба зустрівся з колегою із Франції: говорили про візи і не тільки

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС українська та французька делегації обговорювали подальший санкційний та візовий тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Дмитро Кулеба у Празі зустрівся з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною.

"Ми обговорили, що має включати майбутній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян", - йдеться у повідомленні.

Також Кулеба привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у Франції вважають, що в питанні можливих візових обмежень слід розрізняти звичайних громадян РФ і винуватців війни проти України.

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ФранціяДмитро КулебаСанкції проти РосіїВійна в Україні