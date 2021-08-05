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Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі, яку вів Держдеп США.

Очільники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси та виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну у підтримці з боку США.

Водночас глава українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною та США на новий рівень.

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Дмитро КулебаЕнтоні БлінкенСполучені Штати Америки