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Кулеба вперше виступив перед країнами Океанії

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п’ятницю, 8 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Форумі тихоокеанських островів, в якому прийняли участь 18 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Faсebook.

"Це найбільш віддалений від України географічно регіон світу. Нас розділяють два океани та десятки тисяч кілометрів, але держави регіону - наші друзі та стоять на нашому боці у протидії російській агресії", - розповів він.

За його словами, 14 з 18 держав Океанії (Австралія, Вануаті, Кірибаті, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія, Острови Кука, Ніуе (самоврядування в асоціації з Новою Зеландією), Палау, Папуа Нова Гвінея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фіджі, Соломонові Острови, Нова Каледонія та Французька Полінезія) проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН 2 березня, яка засудила російську агресію та наказала Росії припинити бойові дії та вивести війська из Украины.

Кулеба попрохав членів-учасниць і надалі продовжувати підтримку України в ООН та голосувати за резолюції, пов’язані з Україною, приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії та обмежити морську активність Росії у своїх територіальних водах, запобігти використанню Росією їхніх юрисдикцій для порятунку від санкцій.

"Я також застеріг наших океанських друзів від загроз російської пропаганди та будь-яких спільних проектів з Росією", - додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив важливість візиту Папи Римського до України. За його словами, візит Папи Римського Франциска до України підтримав би українських віруючих і допоміг би вирішити певні гуманітарні питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дмитро Кулеба