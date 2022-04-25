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Кулеба про військову допомогу: поки солдати РФ ступають на нашу землю, нічого не достатньо

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поки російські солдати ступають на українську землю, то нічого не достатньо. Глава МЗС додав, що поки триває війна постачання озброєнь не повинні припинятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню AP.

На запитання видання, чи достатньо далеко зайшли нові заяви представників західних країн, Кулеба сказав, що "поки російські солдати ступають на українську землю, нічого не достатньо".

За словами глави МЗС, Україна цінує все що було зроблено для країни в умовах війни, включаючи США. Для когось, зазначив він, це зроблене стало революційним, але цього недостатньо для перемоги над Росією.

"Це не тому, що українці жадібні, не тому, що ми хочемо скористатися можливістю і отримати стільки, скільки хочемо. Ні, це тому, що нам потрібно виграти цю війну", - уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про передачу Польщею Україні танків.

Відзначити, 155-мм гаубиці з нового пакету допомоги США вже почали прибувати в Україну.

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