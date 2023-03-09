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Кулеба ответил на обвинения о причастности Украины к подрывам "Северных потоков"

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Киев, Четверг 09 марта 2023 13:11
Кулеба ответил на обвинения о причастности Украины к подрывам "Северных потоков" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские власти не причастны к подрывам на трубопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток-2", а также советуют дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью La Repubblica.

"Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они производят впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования", - сказал Кулеба.

Напомним, 7 марта издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что к диверсиям на "Северных потоках" в Балтийском море якобы причастны неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

В то же время руководство Украины опровергаю обвинения. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет ничего общего с подрывами на трубопроводах.

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Северный поток Дмитрий Кулеба МИД Украины
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