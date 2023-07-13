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Кулеба ответил на критику политиков по поводу решений на саммите НАТО

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина на саммите в Вильнюсе совместно с партнерами сократила путь к членству в НАТО. И, несмотря на критику со стороны некоторых политиков, украинская власть занимается воплощением договоренностей, достигнутых на саммите.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В Вильнюсе Украина совместно с партнерами сократила путь в НАТО, отменив ПДЧ. Учредила Совет Украина-НАТО, впервые сев за стол с союзниками не как партнер, а как будущий член Альянса. Договорилась о формировании архитектуры безопасности из топ-7 сильнейших стран мира", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что достигнутые на саммите в Вильнюсе договоренности по Украине в мире критиковали только Россия и Венгрия.

"В Украине (критикует - ред.) - Петр Порошенко. И пока звучит эта критика, мы занимаемся реализацией договоренностей президента Зеленского в Вильнюсе по поставкам для ВСУ новых партий необходимого оружия и техники", - добавил он.

Сегодня, выступая в Верховной раде, нардеп и экс-президент Петр Порошенко раскритиковал решения, принятые на саммите НАТО, подчеркнув, что украинские власти не внесли достаточного вклада.

Напомним, на проходившем 11-12 июля саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО в итоговом коммьюнити отменили ПДЧ на пути Украины к членству, а также пообещали пригласить в Альянс, как только будут выполнены "условия" и закончится война. Больше - в материале РБК-Украина.

Кроме того, на полях саммита НАТО лидеры стран G7 приняли совместную декларацию, где пообещали предоставить Украине гарантии безопасности для вступления в НАТО. К этой декларации могут присоединиться любые другие страны.

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НАТОПетр ПорошенкоДмитрий Кулеба